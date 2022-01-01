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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:33

Amethyst

Спасибо, совсем забыл... :|
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:00

Re: Райффайзен Банк

pfauter написав:Vorlon
Карта АТБ, стал клиентом перед войной.
Подскажите новичку- с 2.05 перевод с этой карты на карту другого банка будет 1% (5 грн минимум)?
Если внутренней толкалкой зависит от тарифа если без + - да 1% мин 5 грн, если с + - то 0,5% мин 5 грн., чужой тянучкой в любом случае 1% + 5 грн. Ну и надо иметь ввиду, что по идее тариф будет применяться по дате проведения по счету, то есть такие операции с четверга могут быть уже обеличены
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:30

Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?
Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).
Дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 232
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