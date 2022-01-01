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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:33
Amethyst
Спасибо, совсем забыл...
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Anadonta
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Додано: Вів 26 кві, 2022 18:00
pfauter написав:Vorlon
Карта АТБ, стал клиентом перед войной.
Подскажите новичку- с 2.05 перевод с этой карты на карту другого банка будет 1% (5 грн минимум)?
Если внутренней толкалкой зависит от тарифа если без + - да 1% мин 5 грн, если с + - то 0,5% мин 5 грн., чужой тянучкой в любом случае 1% + 5 грн. Ну и надо иметь ввиду, что по идее тариф будет применяться по дате проведения по счету, то есть такие операции с четверга могут быть уже обеличены
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Chicheva
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:30
Порадьте, яка зараз найкраща картка для поповнення/зняття готівки у банку, щоб можна було використовувати для розрахунків і таке інше?
Тобто місцевий аналог приватівських Універсальної та КДВ (якщо можна, 2в1).
Дякую!
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ShtormK
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Додано: Сер 27 кві, 2022 14:30
ShtormK, банк пропонує картки у двох тарифів: "Райфкартка" й "Райфкартка +". Перший безкоштовний (платні СЕП), а другий умовнобезкоштовний (СЕП безкоштовні).
Зауважу, що зарахування грошових коштів через P2P-переказ повинен розподілитися по рахунку (кліринг), бо можна попасти на технічний овердрафт.
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Howl
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Додано: Сер 27 кві, 2022 14:45
Howl написав:
ShtormK, банк пропонує картки у двох тарифів: "Райфкартка" й "Райфкартка +". Перший безкоштовний (платні СЕП), а другий умовнобезкоштовний (СЕП безкоштовні).
Зауважу, що зарахування грошових коштів через P2P-переказ повинен розподілитися по рахунку (кліринг), бо можна попасти на технічний овердрафт.
Тобто Райф+ з умовно-обов'язковими покупками на 2К/міс -- найкраща картка
Знімати гроші можна в будь-якому АТМ Неньки нашару.
Вхідний р2р - нашару.
Вклад Універсальний - 4%
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Amethyst
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Додано: Сер 27 кві, 2022 15:57
Amethyst написав: Howl написав:
ShtormK, банк пропонує картки у двох тарифів: "Райфкартка" й "Райфкартка +". Перший безкоштовний (платні СЕП), а другий умовнобезкоштовний (СЕП безкоштовні).
Зауважу, що зарахування грошових коштів через P2P-переказ повинен розподілитися по рахунку (кліринг), бо можна попасти на технічний овердрафт.
Тобто Райф+ з умовно-обов'язковими покупками на 2К/міс -- найкраща картка
Знімати гроші можна в будь-якому АТМ Неньки нашару.
Вхідний р2р - нашару.
Вклад Універсальний - 4%
Чим вона найкраща, тим, що треба заморозити суму під 0 відсотків (або прокрутити без кишмишу), щоб отримувати послуги, які у інших банках і так безкоштовні?
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klug
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