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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:51
Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst написав:
Вона найкраща у Валі.
А серед інших банок найкраща то Хамон. Але вам банка та не подобається.
журналіст ще хотів для розрахунків. А дебетка для розрахунків не солідно.
Ну це у журналіста підхід не свинський, а якийсь нубський -- нуна всьоо, одразу й нашару
.
ні, ну нашару це вже по свинськи.
Хоча враховуючи що аналька платить 0,0% на залишок, то може і не зовсім нашару. Але журналіст це не одразу зрозуміє
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:18
la9 написав:
Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?
Про сдергивание не скажу, но временно вывод толканием бесплатный.
la9 написав:
Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Смотря как будите пополнять P2P, точнее чьим сервисом.
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