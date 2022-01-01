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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:51

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:Вона найкраща у Валі.
А серед інших банок найкраща то Хамон. Але вам банка та не подобається.

журналіст ще хотів для розрахунків. А дебетка для розрахунків не солідно. :D

Ну це у журналіста підхід не свинський, а якийсь нубський -- нуна всьоо, одразу й нашару.

ні, ну нашару це вже по свинськи.
Хоча враховуючи що аналька платить 0,0% на залишок, то може і не зовсім нашару. Але журналіст це не одразу зрозуміє :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:18

Re: Райффайзен Банк

  la9 написав:Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?
Про сдергивание не скажу, но временно вывод толканием бесплатный.

  la9 написав:Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Смотря как будите пополнять P2P, точнее чьим сервисом.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 22:56

  la9 написав:Добрый вечер, коллеги. Пылится на полке Райфкартка, без +. Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?

Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?

Вхід п2п і вихід СЕП без комісу. Вище на цій гілці писали "толкалка сейчас бесплатная" . Є овердрафт (попадаю на бабки).
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