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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:51
Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst написав:
Вона найкраща у Валі.
А серед інших банок найкраща то Хамон. Але вам банка та не подобається.
журналіст ще хотів для розрахунків. А дебетка для розрахунків не солідно.
Ну це у журналіста підхід не свинський, а якийсь нубський -- нуна всьоо, одразу й нашару
.
ні, ну нашару це вже по свинськи.
Хоча враховуючи що аналька платить 0,0% на залишок, то може і не зовсім нашару. Але журналіст це не одразу зрозуміє
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:18
la9 написав:
Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?
Про сдергивание не скажу, но временно вывод толканием бесплатный.
la9 написав:
Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Смотря как будите пополнять P2P, точнее чьим сервисом.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 22:56
la9 написав:
Добрый вечер, коллеги. Пылится на полке Райфкартка, без +. Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?
Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Вхід п2п і вихід СЕП без комісу. Вище на цій гілці писали "толкалка сейчас бесплатная" . Є овердрафт (попадаю на бабки).
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Додано: Чет 28 кві, 2022 06:48
А что с банком?: в он-лайн кабинете - на вопросы банк НЕ отвечает, звонки на гарячую линию - сбрасываются, отделения (по крайней мере, на левом берегу) - закрыты?!! Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:09
Миша-клиент написав:
А что с банком?: в он-лайн кабинете - на вопросы банк НЕ отвечает, звонки на гарячую линию - сбрасываются, отделения (по крайней мере, на левом берегу) - закрыты?!! Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!
В кратце возвращаются тарифы действующие до 28.02.2022.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:26
Миша-клиент написав:
Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!
Прикалываетесь? А логика, чтение тарифов да и ветки в целом - это не ваши сильные стороны?
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