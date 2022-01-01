RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:51

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:Вона найкраща у Валі.
А серед інших банок найкраща то Хамон. Але вам банка та не подобається.

журналіст ще хотів для розрахунків. А дебетка для розрахунків не солідно. :D

Ну це у журналіста підхід не свинський, а якийсь нубський -- нуна всьоо, одразу й нашару.

ні, ну нашару це вже по свинськи.
Хоча враховуючи що аналька платить 0,0% на залишок, то може і не зовсім нашару. Але журналіст це не одразу зрозуміє :)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:18

Re: Райффайзен Банк

  la9 написав:Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?
Про сдергивание не скажу, но временно вывод толканием бесплатный.

  la9 написав:Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Смотря как будите пополнять P2P, точнее чьим сервисом.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 22:56

  la9 написав:Добрый вечер, коллеги. Пылится на полке Райфкартка, без +. Скажите, сдергивание с нее с комиссом на стороне банки?

Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?

Вхід п2п і вихід СЕП без комісу. Вище на цій гілці писали "толкалка сейчас бесплатная" . Є овердрафт (попадаю на бабки).
Golf_streem
 
Повідомлень: 274
З нами з: 06.08.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:48

Re: Райффайзен Банк

А что с банком?: в он-лайн кабинете - на вопросы банк НЕ отвечает, звонки на гарячую линию - сбрасываются, отделения (по крайней мере, на левом берегу) - закрыты?!! Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 580
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:09

  Миша-клиент написав:А что с банком?: в он-лайн кабинете - на вопросы банк НЕ отвечает, звонки на гарячую линию - сбрасываются, отделения (по крайней мере, на левом берегу) - закрыты?!! Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!

В кратце возвращаются тарифы действующие до 28.02.2022.
iamdimon
 
Повідомлень: 133
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:26

  Миша-клиент написав:Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!

Прикалываетесь? А логика, чтение тарифов да и ветки в целом - это не ваши сильные стороны? ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 10118
З нами з: 14.06.13
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:03

  Howl написав:
  la9 написав:Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Смотря как будите пополнять P2P, точнее чьим сервисом.

Много чем могу толкать - моня, фарсик, алла. Может, своей тянучкой, я просто не знаю, есть ли она, не знаком с банкой.
Если любой вход на карту и последующее сдергивание ведет к оверу и попаданию на бабки, то и засэпю, на крайняк. Но нужно понимать, что и на карте без + смогу выйти без комиса
la9
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 02.07.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:35

Re: Райффайзен Банк

la9, со 2 мая переводы платные. Толкалку на карте без + проверял и было всё ок.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4414
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:03

  Howl написав:la9, со 2 мая переводы платные. Толкалку на карте без + проверял и было всё ок.

То есть, при пополнении карты без + любой чужой толкалкой и вывода через свою толкалку без ожидания проводки по счету попадаю на бабло.

Сдергивание идёт с комисом на стороне райфа всегда.

До 2.05. толкалка бесплатная, потом платная.

Все правильно?

Карта открывалась в свое время по принципу "в хозяйстве пригодится", а теперь хочу юзать как плюс ещё одна промежуточная карта для выхода с фарсика.
la9
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 02.07.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:38

Re: Райффайзен Банк

получил следующее
Спеціальні умови по вашій кредитній картці від Райфу!💳

...,
щоб підтримати вас, банк з 28 квітня до 6 серпня запроваджує пільговий період на використаний кредитний ліміт станом на 27 квітня 2022 та продовжено кредитні канікули ще на 1 місяць (обов’язковий мінімальний платіж, який підлягав оплаті до 20 травня, відмінено).

Наступні щомісячні мінімальні платежі (з датою оплати – до 20 червня та 20 липня) мають бути оплачені, інакше пільговий період скасовується.

🔔 У разі списання відсотків 27 квітня, їх суму буде повернено на рахунок кредитної картки у вигляді кешбеку.

Якщо можете, сплачуйте платежі частково. Навіть часткова оплата буде суттєвою допомогою у підтримці економічного фронту. Це можна зробити в Raiffeisen Online: https://ctr.hyber.im/ZOmzl0n

На заборгованість поза пільговим періодом нараховуються відсотки згідно умов кредитного договору.

Райф завджи поруч🙏
Все буде Україна! 💙💛

карта 100 дней - это что, еще на 3 мес лонгируют льготный период? было бы круто
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 29.09.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Ferlakur, Mirax, ramaz, Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 245, 246, 247
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2469 921576
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 10:15
Amethyst
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 144, 145, 146
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1455 796420
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 08:26
Mirax
Банк Глобус 1 ... 8, 9, 10
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
94 118151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 кві, 2022 06:36
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3037)
30.04.2022 11:16
Альфа-Банк (2470)
30.04.2022 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.