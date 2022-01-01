А что с банком?: в он-лайн кабинете - на вопросы банк НЕ отвечает, звонки на гарячую линию - сбрасываются, отделения (по крайней мере, на левом берегу) - закрыты?!! Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!
Миша-клиент написав:А что с банком?: в он-лайн кабинете - на вопросы банк НЕ отвечает, звонки на гарячую линию - сбрасываются, отделения (по крайней мере, на левом берегу) - закрыты?!! Банк со 2-го мая меняет тарифы, а в чем суть изменений - НЕ выяснить!
В кратце возвращаются тарифы действующие до 28.02.2022.
la9 написав:Если пополнить сразу через п2п и сдернуть - попадаю на бабки?
Смотря как будите пополнять P2P, точнее чьим сервисом.
Много чем могу толкать - моня, фарсик, алла. Может, своей тянучкой, я просто не знаю, есть ли она, не знаком с банкой. Если любой вход на карту и последующее сдергивание ведет к оверу и попаданию на бабки, то и засэпю, на крайняк. Но нужно понимать, что и на карте без + смогу выйти без комиса
Спеціальні умови по вашій кредитній картці від Райфу!💳
..., щоб підтримати вас, банк з 28 квітня до 6 серпня запроваджує пільговий період на використаний кредитний ліміт станом на 27 квітня 2022 та продовжено кредитні канікули ще на 1 місяць (обов’язковий мінімальний платіж, який підлягав оплаті до 20 травня, відмінено).
Наступні щомісячні мінімальні платежі (з датою оплати – до 20 червня та 20 липня) мають бути оплачені, інакше пільговий період скасовується.
🔔 У разі списання відсотків 27 квітня, їх суму буде повернено на рахунок кредитної картки у вигляді кешбеку.
Якщо можете, сплачуйте платежі частково. Навіть часткова оплата буде суттєвою допомогою у підтримці економічного фронту. Це можна зробити в Raiffeisen Online: https://ctr.hyber.im/ZOmzl0n
На заборгованість поза пільговим періодом нараховуються відсотки згідно умов кредитного договору.
Райф завджи поруч🙏 Все буде Україна! 💙💛
карта 100 дней - это что, еще на 3 мес лонгируют льготный период? было бы круто