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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 11:21
https://raiffeisen.ua/documents/currenc ... ange-rates
super_mohito написав:
Где посмотреть карточный курс райф?
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Додано: Сер 04 тра, 2022 11:59
wtf написав:
там же в расширенных тарифах карты без плюса снятие в банкоматах райфа <5000 с комиссом
Не в банкоматах а у відділенях
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Додано: Сер 04 тра, 2022 13:59
https://raiffeisen.ua/documents/currencies/exchange-rates
super_mohito написав:
Где посмотреть карточный курс райф?
Новый клиент банка
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Додано: Сер 04 тра, 2022 15:05
Добрый день подскажите,
с карты Райф+, вывод через монодирект или СЭП без % сейчас ?
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Savage Mind
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Додано: Сер 04 тра, 2022 15:12
В тарифе Райф+ всегда было и есть СЭП нашару, р2р-тянучки и -толкалки опять платные.
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Amethyst
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Додано: Сер 04 тра, 2022 15:20
Amethyst написав:
В тарифе Райф+ всегда было и есть СЭП нашару, р2р-тянучки и -толкалки опять платные.
Подскажите ещё, а как быстро СЭП с него уходит/доходит?
Спасибо!
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Savage Mind
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Додано: Сер 04 тра, 2022 15:27
Savage Mind написав: Amethyst написав:
В тарифе Райф+ всегда было и есть СЭП нашару, р2р-тянучки и -толкалки опять платные.
Подскажите ещё, а как быстро СЭП с него уходит/доходит?
Спасибо!
литаит, даже на выходных, +1..2ч макс
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Amethyst
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Додано: Сер 04 тра, 2022 15:51
https://raiffeisen.ua/documents/currenc ... ange-rates
super_mohito написав:
Где посмотреть карточный курс райф?
Новый клиент банка
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iamdimon
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:13
Ромасик написав: Vorlon написав:Ромасик
То есть 2КБ там без изменений
А какой там принцип льготника - так и не понял
да
обычный льготник.
апд: крайние орехи мне начислены за 30.04. ЗА майские операции чего-то нет
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Ромасик
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