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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:21

  super_mohito написав:Где посмотреть карточный курс райф?
Новый клиент банка

https://raiffeisen.ua/documents/currenc ... ange-rates
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:59

  wtf написав:там же в расширенных тарифах карты без плюса снятие в банкоматах райфа <5000 с комиссом


Не в банкоматах а у відділенях
Computer
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 13:59

  super_mohito написав:Где посмотреть карточный курс райф?
Новый клиент банка


https://raiffeisen.ua/documents/currencies/exchange-rates
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:05

Re: Райффайзен Банк

Добрый день подскажите,
с карты Райф+, вывод через монодирект или СЭП без % сейчас ?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:12

Re: Райффайзен Банк

В тарифе Райф+ всегда было и есть СЭП нашару, р2р-тянучки и -толкалки опять платные.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:20

  Amethyst написав:В тарифе Райф+ всегда было и есть СЭП нашару, р2р-тянучки и -толкалки опять платные.

Подскажите ещё, а как быстро СЭП с него уходит/доходит?
Спасибо!
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:27

  Savage Mind написав:
  Amethyst написав:В тарифе Райф+ всегда было и есть СЭП нашару, р2р-тянучки и -толкалки опять платные.

Подскажите ещё, а как быстро СЭП с него уходит/доходит?
Спасибо!

литаит, даже на выходных, +1..2ч макс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:51

  super_mohito написав:Где посмотреть карточный курс райф?
Новый клиент банка

https://raiffeisen.ua/documents/currenc ... ange-rates
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:13

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Ромасик
То есть 2КБ там без изменений :roll: А какой там принцип льготника - так и не понял :?

да
обычный льготник.

апд: крайние орехи мне начислены за 30.04. ЗА майские операции чего-то нет :(
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:01

Re: Райффайзен Банк

В банке платежи на иностранные карты вообще заблокированы?
igor717
 
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