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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:15

Re: Райффайзен Банк

igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:26

Re: Райффайзен Банк

Ограничения на p2p. На перевод на карту, есть лимиты. В нескольких банках вполне все работает.
igor717
 
Повідомлень: 42
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