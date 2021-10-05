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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:15
igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 14:26
Ограничения на p2p. На перевод на карту, есть лимиты. В нескольких банках вполне все работает.
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igor717
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