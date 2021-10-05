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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:15

Re: Райффайзен Банк

igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.
Howl
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Повідомлень: 4425
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 823 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:26

Re: Райффайзен Банк

Ограничения на p2p. На перевод на карту, есть лимиты. В нескольких банках вполне все работает.
igor717
 
Повідомлень: 42
З нами з: 14.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:11

Re: Райффайзен Банк

У всех пропали карты в банкинге вчера?
Kevin
 
Повідомлень: 553
З нами з: 24.09.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 15161718
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