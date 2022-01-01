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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:15

Re: Райффайзен Банк

igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:26

Re: Райффайзен Банк

Ограничения на p2p. На перевод на карту, есть лимиты. В нескольких банках вполне все работает.
igor717
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 06:11

Re: Райффайзен Банк

У всех пропали карты в банкинге вчера?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35

  Kevin написав:У всех пропали карты в банкинге вчера?

При вході пише, що ІБ погано в може таке бути. Моя картка на місці, але тупить ІБ добряче.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:43

  Howl написав:igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.


НБУ запрещает такие операции на сумму более 100 000 грн. в мес., а не вообще ...
но криворукие банки видать не могут ставить такой лимит, поэтому не пропускают вообще.


Банкам заборонено здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:

на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій quasi cash. До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;

на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих у національній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів), які ініційовані за допомогою системи дистанційного обслуговування банку або платіжного застосунку банку.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:21

  IMPRINTER написав:
  Howl написав:igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.


НБУ запрещает такие операции на сумму более 100 000 грн. в мес., а не вообще ...
но криворукие банки видать не могут ставить такой лимит, поэтому не пропускают вообще.


Банкам заборонено здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:

на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій quasi cash. До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;

на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих у національній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів), які ініційовані за допомогою системи дистанційного обслуговування банку або платіжного застосунку банку.

Не треба забувати що у банків є ще внутрішня політика та відношення до криптовалют, так звана antilaundry policy, тому не факт що те що дозволяє НБУ відповідає політиці банку, особливо з іноземним капіталом
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:50

iamdimon

в предыдущем ответе было написано, что это запрещает НБУ - я ответил, что НБУ это не запрещает.
IMPRINTER
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