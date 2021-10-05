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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:15
Re: Райффайзен Банк
igor717, во всех банках такое ограничение. Постановление НБУ на период военного положения.
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:26
Re: Райффайзен Банк
Ограничения на p2p. На перевод на карту, есть лимиты. В нескольких банках вполне все работает.
Додано: Сер 18 тра, 2022 06:11
Re: Райффайзен Банк
У всех пропали карты в банкинге вчера?
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:35
Додано: Сер 18 тра, 2022 10:43
НБУ запрещает такие операции на сумму более 100 000 грн. в мес., а не вообще ...
но криворукие банки видать не могут ставить такой лимит, поэтому не пропускают вообще.
Банкам заборонено здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:
на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій quasi cash. До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;
на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих у національній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів), які ініційовані за допомогою системи дистанційного обслуговування банку або платіжного застосунку банку.
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:21
Не треба забувати що у банків є ще внутрішня політика та відношення до криптовалют, так звана antilaundry policy, тому не факт що те що дозволяє НБУ відповідає політиці банку, особливо з іноземним капіталом
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:50
iamdimon
в предыдущем ответе было написано, что это запрещает НБУ - я ответил, что НБУ это не запрещает.
Додано: Сер 18 тра, 2022 14:47
Обналичивание $
Подскажите пжл, а с карты долларовой сколько можно обналичивать?
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