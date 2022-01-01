Анюта написав:Был у меня в этом месяце перевод вытагиванием на карту в другом банке,позже увидела,что через два дня оказывается комиссию и такую немаленькую сняли и в овер ушло.Это для них нормально,что не сразу сняли комисс или меня кинули?А то я с ними недавно и хочу уже уйти побыстрее.До этого комисс не снимали.Уведомлений никаких не видела.
Эт нормально, согласно их тарифам там комисс порядка 1%+5грн, снимают после проводки по счету. Пару военных мес. было без комисс, вернули вот в этом мес.
И р2р-толкалка Райфа тож с комисс!
Без комисс у Райфа р2р-тянучка и МОЖЕТ быть СЭП.
Нужно смотреть свои тарифы, там всьо чОтко.