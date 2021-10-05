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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:46

  Анюта написав:Был у меня в этом месяце перевод вытагиванием на карту в другом банке,позже увидела,что через два дня оказывается комиссию и такую немаленькую сняли и в овер ушло.Это для них нормально,что не сразу сняли комисс или меня кинули?А то я с ними недавно и хочу уже уйти побыстрее.До этого комисс не снимали.Уведомлений никаких не видела.

Эт нормально, согласно их тарифам там комисс порядка 1%+5грн, снимают после проводки по счету. Пару военных мес. было без комисс, вернули вот в этом мес.
И р2р-толкалка Райфа тож с комисс!
Без комисс у Райфа р2р-тянучка и МОЖЕТ быть СЭП.
Нужно смотреть свои тарифы, там всьо чОтко.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:23

Amethyst

тянулка по моему тоже с комиссом
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:20

  IMPRINTER написав:Amethyst

тянулка по моему тоже с комиссом

Я тяну Валей на Райф+ и Премиум БЕЗ КОМИС через
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
https://secure.platononline.com/payment ... PBZN9K9FYS
...там ток сумма д.б. кажись больше 300грн

ПС. Кстати, и регламент проводки по счету такой тянулки в опервремя = день-в-день
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:32

Re: Райффайзен Банк

Я пользуюсь тянучкой на АТБ (Райф) с карт других укрбанков в родном мобильном приложении Вали и всё проходит без % (даже на сумму менее 300 грн).
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:09

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:Amethyst

тянулка по моему тоже с комиссом

Я тяну Валей на Райф+ и Премиум БЕЗ КОМИС через
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
https://secure.platononline.com/payment ... PBZN9K9FYS
...там ток сумма д.б. кажись больше 300грн

ПС. Кстати, и регламент проводки по счету такой тянулки в опервремя = день-в-день


я имел ввиду если чужим сервисом тянуть с карты анала
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:20

Re: Райффайзен Банк

  IMPRINTER написав:я имел ввиду если чужим сервисом тянуть с карты анала

тянуть даа, опять с комисс (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:45

Re: Райффайзен Банк

Благодаря Гетьманцеву - открыл счет (в валюте). Ситуация в стране - поменялась, счет решил закрыть, опасаясь непредвиденных изменений на финанс. рынке. Мне банк по звонку в колл-центр ЗАКРЫЛ счет в валюте. По тарифам банка ПРИ выплате средств ПРИ ЗАКРЫТИИ счета - комиссия НЕ взымается.

Теперь банк отмазывается, мол, НЕ можем выплатить ВСЮ сумму из-за ограничений НБУ (ХОТЯ НЕСКОЛЬКО раз ДО закрытия счета этот вопрос уточнял, девочка из колл-центра с кем-то советовалась И ДВАЖДЫ мне подтверждала, что получу ВСЮ сумму, так как ограничение НБУ по сумме - НЕ касается получения клиентом средств ПРИ ЗАКРЫТИИ счета), главное - предварительно заказать на работающее отделение сумму на счете. ПРЕДЛАГАЮТ забрать частями ЯКОБЫ ОТКРЫВ мне какой-то специальный счет...
МОТАТЬСЯ в отделение - проблематично сейчас; КРОМЕ ТОГО, ОПАСАЮСЬ, ЧТО при выплате последнего платежа - ПОЛУЧУ НЕ ВСЮ СУММУ, а за ВЫЧЕТОМ КОМИССИИ БАНКА за снятие СРЕДСТВ частями...

ВОПРОС БАНКУ: КАКОВЫ ГАРАНТИИ может предоставить мне банк (с учетом что индивид. договоры банки уже не заключают с физиками, требуя от него подписать лишь бумажку-заявление на открытие счета со ссылкой на множественные СТАНДАРТНЫЕ условия и тарифы где-то на сайте банка), что я получу ВСЮ СУММУ БЕЗ комиссии И В ВАЛЮТЕ счета (а НЕ в грн., напр., да еще и ПО КУРСУ НБУ!!!), и так банк безпроцентно пользовался моими бабками?!

НЕДЕЛЮ жду комменты НБУ на мою жалобу на горячую линию, пока - 0.

СЕНКС за комменты банка, НУ и "инфа для размышления" клиентам банка.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:19

Re: Райффайзен Банк

  Миша-клиент написав:СЕНКС за комменты банка, НУ и "инфа для размышления" клиентам банка.

тут же вроде нет представителя банка, можно не ждать от них комментов...
ol_zy
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