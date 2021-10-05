Додано: Нед 22 тра, 2022 09:45

Благодаря Гетьманцеву - открыл счет (в валюте). Ситуация в стране - поменялась, счет решил закрыть, опасаясь непредвиденных изменений на финанс. рынке. Мне банк по звонку в колл-центр ЗАКРЫЛ счет в валюте. По тарифам банка ПРИ выплате средств ПРИ ЗАКРЫТИИ счета - комиссия НЕ взымается.



Теперь банк отмазывается, мол, НЕ можем выплатить ВСЮ сумму из-за ограничений НБУ (ХОТЯ НЕСКОЛЬКО раз ДО закрытия счета этот вопрос уточнял, девочка из колл-центра с кем-то советовалась И ДВАЖДЫ мне подтверждала, что получу ВСЮ сумму, так как ограничение НБУ по сумме - НЕ касается получения клиентом средств ПРИ ЗАКРЫТИИ счета), главное - предварительно заказать на работающее отделение сумму на счете. ПРЕДЛАГАЮТ забрать частями ЯКОБЫ ОТКРЫВ мне какой-то специальный счет...

МОТАТЬСЯ в отделение - проблематично сейчас; КРОМЕ ТОГО, ОПАСАЮСЬ, ЧТО при выплате последнего платежа - ПОЛУЧУ НЕ ВСЮ СУММУ, а за ВЫЧЕТОМ КОМИССИИ БАНКА за снятие СРЕДСТВ частями...



ВОПРОС БАНКУ: КАКОВЫ ГАРАНТИИ может предоставить мне банк (с учетом что индивид. договоры банки уже не заключают с физиками, требуя от него подписать лишь бумажку-заявление на открытие счета со ссылкой на множественные СТАНДАРТНЫЕ условия и тарифы где-то на сайте банка), что я получу ВСЮ СУММУ БЕЗ комиссии И В ВАЛЮТЕ счета (а НЕ в грн., напр., да еще и ПО КУРСУ НБУ!!!), и так банк безпроцентно пользовался моими бабками?!



НЕДЕЛЮ жду комменты НБУ на мою жалобу на горячую линию, пока - 0.



СЕНКС за комменты банка, НУ и "инфа для размышления" клиентам банка.