Анюта написав:Был у меня в этом месяце перевод вытагиванием на карту в другом банке,позже увидела,что через два дня оказывается комиссию и такую немаленькую сняли и в овер ушло.Это для них нормально,что не сразу сняли комисс или меня кинули?А то я с ними недавно и хочу уже уйти побыстрее.До этого комисс не снимали.Уведомлений никаких не видела.
Эт нормально, согласно их тарифам там комисс порядка 1%+5грн, снимают после проводки по счету. Пару военных мес. было без комисс, вернули вот в этом мес. И р2р-толкалка Райфа тож с комисс! Без комисс у Райфа р2р-тянучка и МОЖЕТ быть СЭП. Нужно смотреть свои тарифы, там всьо чОтко.
Благодаря Гетьманцеву - открыл счет (в валюте). Ситуация в стране - поменялась, счет решил закрыть, опасаясь непредвиденных изменений на финанс. рынке. Мне банк по звонку в колл-центр ЗАКРЫЛ счет в валюте. По тарифам банка ПРИ выплате средств ПРИ ЗАКРЫТИИ счета - комиссия НЕ взымается.
Теперь банк отмазывается, мол, НЕ можем выплатить ВСЮ сумму из-за ограничений НБУ (ХОТЯ НЕСКОЛЬКО раз ДО закрытия счета этот вопрос уточнял, девочка из колл-центра с кем-то советовалась И ДВАЖДЫ мне подтверждала, что получу ВСЮ сумму, так как ограничение НБУ по сумме - НЕ касается получения клиентом средств ПРИ ЗАКРЫТИИ счета), главное - предварительно заказать на работающее отделение сумму на счете. ПРЕДЛАГАЮТ забрать частями ЯКОБЫ ОТКРЫВ мне какой-то специальный счет... МОТАТЬСЯ в отделение - проблематично сейчас; КРОМЕ ТОГО, ОПАСАЮСЬ, ЧТО при выплате последнего платежа - ПОЛУЧУ НЕ ВСЮ СУММУ, а за ВЫЧЕТОМ КОМИССИИ БАНКА за снятие СРЕДСТВ частями...
ВОПРОС БАНКУ: КАКОВЫ ГАРАНТИИ может предоставить мне банк (с учетом что индивид. договоры банки уже не заключают с физиками, требуя от него подписать лишь бумажку-заявление на открытие счета со ссылкой на множественные СТАНДАРТНЫЕ условия и тарифы где-то на сайте банка), что я получу ВСЮ СУММУ БЕЗ комиссии И В ВАЛЮТЕ счета (а НЕ в грн., напр., да еще и ПО КУРСУ НБУ!!!), и так банк безпроцентно пользовался моими бабками?!
НЕДЕЛЮ жду комменты НБУ на мою жалобу на горячую линию, пока - 0.
СЕНКС за комменты банка, НУ и "инфа для размышления" клиентам банка.