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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 17:06
Ромасик написав: Amethyst написав: IMPRINTER написав:
я имел ввиду если чужим сервисом тянуть с карты анала
тянуть даа, опять с комисс (
со 2 мая
по-моему льготы на тянулку чужим сервисом и небыло ... тока на толкалку своим.
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