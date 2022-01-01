RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:06

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:я имел ввиду если чужим сервисом тянуть с карты анала

тянуть даа, опять с комисс (

со 2 мая


по-моему льготы на тянулку чужим сервисом и небыло ... тока на толкалку своим.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38512
З нами з: 06.08.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 6139 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, idealstorm, lloydbanksua і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1, 2
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
15 1712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 16:37
sens
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 161, 162, 163
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1623 1011835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 16:29
WallNutPen
Альфа-Банк 1 ... 282, 283, 284
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2839 1196360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 16:06
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.