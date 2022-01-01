по-моему льготы на тянулку чужим сервисом и небыло ... тока на толкалку своим.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 17:06
Додано: Вів 24 тра, 2022 00:17
Смотрю у ПВБКИ отвалился кабинет
Есть информация, как теперь у них проверять историю по
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