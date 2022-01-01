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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:06

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:я имел ввиду если чужим сервисом тянуть с карты анала

тянуть даа, опять с комисс (

со 2 мая


по-моему льготы на тянулку чужим сервисом и небыло ... тока на толкалку своим.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 00:17

Смотрю у ПВБКИ отвалился кабинет https://my.pvbki.com/Home/Monitoring
Есть информация, как теперь у них проверять историю по льготным тарифам?
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:47

  ol_zy написав:
  Миша-клиент написав:СЕНКС за комменты банка, НУ и "инфа для размышления" клиентам банка.

тут же вроде нет представителя банка, можно не ждать от них комментов...


В других ветках - сидят и комментируют (что опять-же характеризует "Райфф")
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:17

Re: Райффайзен Банк

Почніть користуватися додатком Raiffeisen Online і виграйте 100 грн на мобільний

https://news.finance.ua/ua/pochnit-kory ... -mobil-nyy

Акція проводиться у два етапи: перший — 01.06-15.06.2022р.; другий — 16.06-30.06.2022р.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:18

Re: Райффайзен Банк

Картку від Райфу діставайте – 10 000 грн вигравайте!

https://news.finance.ua/ua/kartku-vid-r ... vyhravayte

Акція діє з 1 червня по 31 грудня 2022 року.
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