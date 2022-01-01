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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 17:06
Ромасик написав: Amethyst написав: IMPRINTER написав:
я имел ввиду если чужим сервисом тянуть с карты анала
тянуть даа, опять с комисс (
со 2 мая
по-моему льготы на тянулку чужим сервисом и небыло ... тока на толкалку своим.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 00:17
Смотрю у ПВБКИ отвалился кабинет https://my.pvbki.com/Home/Monitoring
Есть информация, как теперь у них проверять историю по льготным тарифам
?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:47
ol_zy написав: Миша-клиент написав:
СЕНКС за комменты банка, НУ и "инфа для размышления" клиентам банка.
тут же вроде нет представителя банка, можно не ждать от них комментов...
В других ветках - сидят и комментируют (что опять-же характеризует "Райфф")
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Додано: Сер 01 чер, 2022 09:17
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Додано: Сер 01 чер, 2022 09:18
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Додано: Чет 02 чер, 2022 18:59
Райф у своєму репертуарі - повернув 40% ліміту по кредитці і ні гу-гу. Випадково побачив у додатку
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