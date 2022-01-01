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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:44

Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 10177
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:35

  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

дубль пусто-пусто :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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