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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:44

Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 10178
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:35

  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

дубль пусто-пусто :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 2431
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:25

  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

да, все отлично платит. Мой кормилец в эти тяжелые времена. 8)
Ромасик
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Повідомлень: 4607
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 711 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:53

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

да, все отлично платит. Мой кормилец в эти тяжелые времена. 8)

У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
Amethyst
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Повідомлень: 2431
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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