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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:44
Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:53
У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:28
Amethyst написав:
У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
ХЗ, у меня начисляется и за покупки, и за пополнение. 2КБ стала моей основной картой во время войны.
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