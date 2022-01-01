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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:44

Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 10190
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:35

  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

дубль пусто-пусто :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 2472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 443 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:25

  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

да, все отлично платит. Мой кормилец в эти тяжелые времена. 8)
Ромасик
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Повідомлень: 4670
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Подякували: 718 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:53

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

да, все отлично платит. Мой кормилец в эти тяжелые времена. 8)

У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
Amethyst
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Повідомлень: 2472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 443 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:28

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

да, все отлично платит. Мой кормилец в эти тяжелые времена. 8)

У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.


ХЗ, у меня начисляется и за покупки, и за пополнение. 2КБ стала моей основной картой во время войны.
antey718
 
Повідомлень: 747
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:42

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то? :roll:

да, все отлично платит. Мой кормилец в эти тяжелые времена. 8)

У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.

Також тестив - працює, але за свої не хотів витрачати, зараз буду використовувати частіше
nickvp
 
Повідомлень: 409
З нами з: 16.10.14
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:31

Re: Райффайзен Банк

мне почему то 1 % за покупки капает , а за пополнение нет , тестил двумя поплнениями 100 грн на прошлой неделе и 300 грн в этот вторник ...давно не пользовал , не помню ,насколько сразу раньше зачисляли второй 1% за пополнение
lincoln2
 
Повідомлень: 768
З нами з: 05.02.11
Подякував: 158 раз.
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  #<1 ... 18192021
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