Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:44
Ромасик
А что там - 2КБ ещё даёт что-то?
Vorlon
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Amethyst
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:53
У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:28
Amethyst написав:
У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
ХЗ, у меня начисляется и за покупки, и за пополнение. 2КБ стала моей основной картой во время войны.
antey718
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:42
Amethyst написав:
У меня по Ще! за пополнение 2КБ последний раз бонусы в марте зачислили, в апреле НИЧО не начисляли -- тестил.
Також тестив - працює, але за свої не хотів витрачати, зараз буду використовувати частіше
nickvp
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:31
мне почему то 1 % за покупки капает , а за пополнение нет , тестил двумя поплнениями 100 грн на прошлой неделе и 300 грн в этот вторник ...давно не пользовал , не помню ,насколько сразу раньше зачисляли второй 1% за пополнение
lincoln2
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:26
lincoln2 написав:
не помню ,насколько сразу раньше зачисляли второй 1% за пополнение
зачисляли после проводки по счету
Amethyst
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:49
Похоже, Райф решил не публиковать курсы обмена по картам. Вопрос - почему?
adeges
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:00
adeges
Почему? Всё есть, только адрес на сайте поменялся на
https://raiffeisen.ua/currency
:
USD/EUR 0.94
USD/UAH 32.45
EUR/UAH 34.75
EUR/USD 1.06
Vorlon
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