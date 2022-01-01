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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:40

  Vorlon написав:adeges
Почему? Всё есть, только адрес на сайте поменялся на
https://raiffeisen.ua/currency:
USD/EUR 0.94
USD/UAH 32.45
EUR/UAH 34.75
EUR/USD 1.06


Спасибо.

ПС - сотрудник колл центра ответить не смог ). Точнее он нес бред
adeges
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 14.03.06
Подякував: 306 раз.
Подякували: 783 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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