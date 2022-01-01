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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:40
Vorlon написав:adeges
Почему? Всё есть, только адрес на сайте поменялся наhttps://raiffeisen.ua/currency
:
USD/EUR 0.94
USD/UAH 32.45
EUR/UAH 34.75
EUR/USD 1.06
Спасибо.
ПС - сотрудник колл центра ответить не смог ). Точнее он нес бред
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adeges
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П'ят 10 чер, 2022 08:50
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