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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:26
Re: Райффайзен Банк
подскажите плиз , есть 500 грн потолок месячный в начислении КБ в кредитке 2 КЭШБЭКА это чистыми или грязными на вывод?
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:44
Эт грязными, при начислении. При выводе на карту будет удержано 19.5%.
А шо у вас есть Ще-начисление?
За шоо: пополнение, трату?
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:20
Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще
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