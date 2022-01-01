RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:26

Re: Райффайзен Банк

подскажите плиз , есть 500 грн потолок месячный в начислении КБ в кредитке 2 КЭШБЭКА это чистыми или грязными на вывод?
lincoln2
 
Повідомлень: 771
З нами з: 05.02.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:44

Эт грязными, при начислении. При выводе на карту будет удержано 19.5%.
А шо у вас есть Ще-начисление?
За шоо: пополнение, трату?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 05.05.21
Подякував: 151 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:20

Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще
lincoln2
 
Повідомлень: 771
З нами з: 05.02.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, klug, kostya77, lincoln2, Valeriy237, valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 338, 339, 340
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3399 1364008
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 18:42
maxprofit
Банк Український Капітал 1, 2, 3, 4
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
39 55339
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 00:40
la9
Банк Січ 1 ... 5, 6, 7
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
67 16502
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 17:52
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (258)
26.06.2022 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.