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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:26

Re: Райффайзен Банк

подскажите плиз , есть 500 грн потолок месячный в начислении КБ в кредитке 2 КЭШБЭКА это чистыми или грязными на вывод?
lincoln2
 
Повідомлень: 772
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:44

Эт грязными, при начислении. При выводе на карту будет удержано 19.5%.
А шо у вас есть Ще-начисление?
За шоо: пополнение, трату?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:20

Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще
lincoln2
 
Повідомлень: 772
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:59

  lincoln2 написав:подскажите плиз , есть 500 грн потолок месячный в начислении КБ в кредитке 2 КЭШБЭКА это чистыми или грязными на вывод?

Є цікаві нюанси. На загал виставляти не буду
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:18

Re: Райффайзен Банк

Програмы скидок по тихоньку возвращаются, вот и АТБ вернула скидку 5% на карту АТБ на красные ценники
pavyak
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Повідомлень: 2434
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:39

  pavyak написав:Програмы скидок по тихоньку возвращаются, вот и АТБ вернула скидку 5% на карту АТБ на красные ценники

С добрым утром! Обсудили ещё неделю назад :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:10

  lincoln2 написав:Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще


Вы в какой области живёте, в Сумской никому из знакомых зарплатников не вернули лимитов.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:46

  WachtAmRhein написав:
  lincoln2 написав:Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще


Вы в какой области живёте, в Сумской никому из знакомых зарплатников не вернули лимитов.


Киев
lincoln2
 
Повідомлень: 772
З нами з: 05.02.11
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