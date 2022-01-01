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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:26
подскажите плиз , есть 500 грн потолок месячный в начислении КБ в кредитке 2 КЭШБЭКА это чистыми или грязными на вывод?
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lincoln2
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Додано: Нед 26 чер, 2022 18:44
Эт грязными, при начислении. При выводе на карту будет удержано 19.5%.
А шо у вас есть Ще-начисление?
За шоо: пополнение, трату?
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Amethyst
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:20
Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще
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lincoln2
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:59
lincoln2 написав:
подскажите плиз , есть 500 грн потолок месячный в начислении КБ в кредитке 2 КЭШБЭКА это чистыми или грязными на вывод?
Є цікаві нюанси. На загал виставляти не буду
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nickvp
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:18
Програмы скидок по тихоньку возвращаются, вот и АТБ вернула скидку 5% на карту АТБ на красные ценники
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pavyak
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:39
pavyak написав:
Програмы скидок по тихоньку возвращаются, вот и АТБ вернула скидку 5% на карту АТБ на красные ценники
С добрым утром! Обсудили ещё неделю назад
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:10
lincoln2 написав:Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще
Вы в какой области живёте, в Сумской никому из знакомых зарплатников не вернули лимитов.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:46
WachtAmRhein написав: lincoln2 написав:Amethyst
за трату сразу начисляли , вернули кредит лимит 2 КБ в начале месяца ,з/п проэкт..за пополнялку , пока не пнул горячку - не начисляли ...сча все вроде работает по Ще
Вы в какой области живёте, в Сумской никому из знакомых зарплатников не вернули лимитов.
Киев
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lincoln2
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