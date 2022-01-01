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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:17

  Vorlon написав:Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...

в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить
Son of Sun
 
Повідомлень: 973
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:14

  Son of Sun написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...

в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить

А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати
nickvp
 
Повідомлень: 413
З нами з: 16.10.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:21

  nickvp написав:А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати

у разі якщо буде адекватний курс списання, то зняття може мати сенс
Son of Sun
 
Повідомлень: 973
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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