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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:17
Vorlon написав:
Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...
в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить
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Son of Sun
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:14
Son of Sun написав: Vorlon написав:
Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...
в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить
А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати
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nickvp
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:21
nickvp написав:
А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати
у разі якщо буде адекватний курс списання, то зняття може мати сенс
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Son of Sun
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