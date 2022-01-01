Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:17
Vorlon написав:
Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...
в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить
Son of Sun
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:14
Son of Sun написав: Vorlon написав:
Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...
в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить
А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати
nickvp
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:21
nickvp написав:
А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати
у разі якщо буде адекватний курс списання, то зняття може мати сенс
Son of Sun
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Додано: Суб 09 лип, 2022 15:55
В Райфе сейчас есть месячная плата за карточку в пакете Райфкартка+? Вроде ж недавно сообщали, что действует тариф Райфкартка без плюса и не нужно соблюдать критерии 2000 месячный оборот или остаток. Почему-то сегодня у меня снялась абонплата 36 грн...
AZTECA
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Додано: Суб 09 лип, 2022 16:03
AZTECA написав:
В Райфе сейчас есть месячная плата за карточку в пакете Райфкартка+? Вроде ж недавно сообщали, что действует тариф Райфкартка без плюса и не нужно соблюдать критерии 2000 месячный оборот или остаток. Почему-то сегодня у меня снялась абонплата 36 грн...
С прошлого мес вернули все абонки и за Райф+ и за Премиум.
Объява была!
Amethyst
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Додано: Суб 09 лип, 2022 16:35
сегодня карточный курс существенно поднялся:
USD/UAH - 34.50 EUR/UAH - 35.26
AZTECA
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Додано: Суб 09 лип, 2022 21:59
Якщо ви зараз перебуваєте в іншій країні, то варто знати:
🆕 з 09 липня 2022р. карткові операції клієнтів Райфу здійснюватимуться за ринковими курсами валют.
✅Актуальні курси Райфу за посиланням:
https://ctr.hyber.im/vR4aO8o
Citizen_D
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:22
Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?
ol_zy
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:36
ol_zy написав:
Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?
томущо нікомунепотрібний
ScaryBee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:37
ScaryBee
Вы чёёё? А в АТБ ходить с чем?
Vorlon
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