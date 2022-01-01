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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:17

  Vorlon написав:Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...

в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить
Son of Sun
 
Повідомлень: 979
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Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:14

  Son of Sun написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили комиссию за конвертацию по картам...

в тарифах від 26.06 немає комісії
тут такий курс, що в деяких з 2-10% комісії менше виходить

А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати
nickvp
 
Повідомлень: 413
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:21

  nickvp написав:А от сьогодні вже все не так однозначно. Вірніше, картина змінилася повністю - поки Райф не підтягнувся до Привата та послідовників можна працювати

у разі якщо буде адекватний курс списання, то зняття може мати сенс
Son of Sun
 
Повідомлень: 979
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Подякував: 101 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 15:55

Re: Райффайзен Банк

В Райфе сейчас есть месячная плата за карточку в пакете Райфкартка+? Вроде ж недавно сообщали, что действует тариф Райфкартка без плюса и не нужно соблюдать критерии 2000 месячный оборот или остаток. Почему-то сегодня у меня снялась абонплата 36 грн...
AZTECA
 
Повідомлень: 53
З нами з: 28.02.11
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 16:03

  AZTECA написав:В Райфе сейчас есть месячная плата за карточку в пакете Райфкартка+? Вроде ж недавно сообщали, что действует тариф Райфкартка без плюса и не нужно соблюдать критерии 2000 месячный оборот или остаток. Почему-то сегодня у меня снялась абонплата 36 грн...

С прошлого мес вернули все абонки и за Райф+ и за Премиум.
Объява была!
Amethyst
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Повідомлень: 2680
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 492 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 16:35

Re: Райффайзен Банк

сегодня карточный курс существенно поднялся:
USD/UAH - 34.50
EUR/UAH - 35.26
AZTECA
 
Повідомлень: 53
З нами з: 28.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 21:59

Re: Райффайзен Банк

Якщо ви зараз перебуваєте в іншій країні, то варто знати:

🆕 з 09 липня 2022р. карткові операції клієнтів Райфу здійснюватимуться за ринковими курсами валют.



✅Актуальні курси Райфу за посиланням: https://ctr.hyber.im/vR4aO8o
Citizen_D
 
Повідомлень: 129
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:22

Re: Райффайзен Банк

Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?
ol_zy
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Повідомлень: 7399
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:36

  ol_zy написав:Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?

томущо нікомунепотрібний
ScaryBee
 
Повідомлень: 43
З нами з: 27.06.22
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:37

ScaryBee
Вы чёёё? А в АТБ ходить с чем? :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 10269
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