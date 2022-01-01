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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ScaryBee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:38
ol_zy написав:
Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?
они сильно удивились
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cohan
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