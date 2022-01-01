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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:54

  Vorlon написав:ScaryBee
Вы чёёё? А в АТБ ходить с чем? :mrgreen:

з 2КБ і Віза Голд АТБ 8)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:38

  ol_zy написав:Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?


они сильно удивились
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:20

А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:25

  alfredhaos написав:А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?

Эт НБУ запретил, его спашивайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:33

  Amethyst написав:
  alfredhaos написав:А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?

Эт НБУ запретил, его спашивайте

Квази-кеш с валютных карт до 100 тыс. грн в эквиваленте можно, насколько знаю.
alfredhaos
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