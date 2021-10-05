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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ScaryBee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:38
ol_zy написав:
Да уж в центральном отделении нет гривны для валютообмена... Еле 200 дол. поменяли... И это крупный, а главное, надежный банк?
они сильно удивились
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cohan
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:20
А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?
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alfredhaos
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:25
alfredhaos написав:
А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?
Эт НБУ запретил, его спашивайте
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:33
Amethyst написав: alfredhaos написав:
А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?
Эт НБУ запретил, его спашивайте
Квази-кеш с валютных карт до 100 тыс. грн в эквиваленте можно, насколько знаю.
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alfredhaos
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Додано: Суб 16 лип, 2022 03:23
Amethyst написав: alfredhaos написав:
А валютный квази кеш собираются включать? Или решили все отрубить?
Эт НБУ запретил, его спашивайте
НБУ его запретил на сумму свыше 100 к, а не вообще.
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IMPRINTER
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