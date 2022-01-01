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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:24
wtf написав: IMPRINTER написав:
райф+
скам карта
там нужно держать на счете 2к иначе абонка
можно оформить без плюса
Бред! Ну я держу и что? Зато СЭП бесплатный. Или 10 покупок в том же АТБ можно делать...
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Додано: Пон 18 лип, 2022 08:06
Vorlon написав: wtf написав: IMPRINTER написав:
райф+
скам карта
там нужно держать на счете 2к иначе абонка
можно оформить без плюса
Бред! Ну я держу и что? Зато СЭП бесплатный. Или 10 покупок в том же АТБ можно делать...
10 покупок уже давно немає.
Точніше на райф+ ніколи і не було.
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ScaryBee
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Додано: Пон 18 лип, 2022 08:21
ScaryBee написав: Vorlon написав: wtf написав:
там нужно держать на счете 2к иначе абонка
можно оформить без плюса
Бред! Ну я держу и что? Зато СЭП бесплатный. Или 10 покупок в том же АТБ можно делать...
10 покупок уже давно немає.
Точніше на райф+ ніколи і не було.
Тьфу! Да, не 10 покупок, а на сумму 2000 - спасибо за исправление
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:15
каждая или за всее?
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