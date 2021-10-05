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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:24

  wtf написав:
  IMPRINTER написав:райф+

скам карта
там нужно держать на счете 2к иначе абонка
можно оформить без плюса

Бред! Ну я держу и что? Зато СЭП бесплатный. Или 10 покупок в том же АТБ можно делать...
Vorlon
 
Повідомлень: 10287
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:06

  Vorlon написав:
  wtf написав:
  IMPRINTER написав:райф+

скам карта
там нужно держать на счете 2к иначе абонка
можно оформить без плюса

Бред! Ну я держу и что? Зато СЭП бесплатный. Или 10 покупок в том же АТБ можно делать...

10 покупок уже давно немає.
Точніше на райф+ ніколи і не було.
ScaryBee
 
Повідомлень: 62
З нами з: 27.06.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:21

  ScaryBee написав:
  Vorlon написав:
  wtf написав:там нужно держать на счете 2к иначе абонка
можно оформить без плюса

Бред! Ну я держу и что? Зато СЭП бесплатный. Или 10 покупок в том же АТБ можно делать...

10 покупок уже давно немає.
Точніше на райф+ ніколи і не було.

Тьфу! Да, не 10 покупок, а на сумму 2000 - спасибо за исправление :D
Vorlon
 
Повідомлень: 10287
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:03

  Vorlon написав:Тьфу! Да, не 10 покупок, а на сумму 2000 - спасибо за исправление :D


маркетинг Райфа написал бы так:
бесплатно при условии 10 покупок (на сумму не менее 2000)
:mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 4201
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:15

  cohan написав:
  Vorlon написав:Тьфу! Да, не 10 покупок, а на сумму 2000 - спасибо за исправление :D


маркетинг Райфа написал бы так:
бесплатно при условии 10 покупок (на сумму не менее 2000)
:mrgreen:

каждая или за всее? :shock:
Amethyst
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Повідомлень: 2720
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:23

Amethyst

суммарно
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38610
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:24

Re: Райффайзен Банк

Творіть добро із карткою Mastercard від Райфу

https://news.finance.ua/ua/tvorit-dobro ... -vid-rayfu

Акція діє по 30.09.2022
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:14

Re: Райффайзен Банк

Підкажіть будь-ласка, на який курс з https://raiffeisen.ua/currency потрібно орієнтуватися, коли знімаєш готівку закордоном?
kyk
 
Повідомлень: 969
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Подякував: 159 раз.
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