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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:39
ScaryBee написав: Assistant_Portal написав:
Отримуйте додаткову фішку «Брайти»
при оплаті карткою АТБ від Райфу
що це?
Цяцьки. Дітям до вподоби
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