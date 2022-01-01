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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:39
ScaryBee написав: Assistant_Portal написав:
Отримуйте додаткову фішку «Брайти»
при оплаті карткою АТБ від Райфу
що це?
Цяцьки. Дітям до вподоби
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Додано: Суб 23 лип, 2022 21:11
WallNutPen написав: ScaryBee написав: Assistant_Portal написав:
Отримуйте додаткову фішку «Брайти»
при оплаті карткою АТБ від Райфу
що це?
Цяцьки. Дітям до вподоби
Батькам недовподоби, по 2 гривні, касирка нерозчула мою дружину і напарила 24 фішки...
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Додано: Суб 23 лип, 2022 22:40
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
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