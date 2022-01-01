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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:39

  ScaryBee написав:
  Assistant_Portal написав:Отримуйте додаткову фішку «Брайти» при оплаті карткою АТБ від Райфу

що це?

Цяцьки. Дітям до вподоби
WallNutPen
 
Повідомлень: 663
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 21:11

  WallNutPen написав:
  ScaryBee написав:
  Assistant_Portal написав:Отримуйте додаткову фішку «Брайти» при оплаті карткою АТБ від Райфу

що це?

Цяцьки. Дітям до вподоби


Батькам недовподоби, по 2 гривні, касирка нерозчула мою дружину і напарила 24 фішки...
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8997
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:40

Re: Райффайзен Банк

Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
adeges
 
Повідомлень: 4011
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 00:23

  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

А раньше было сколько?
Vorlon
 
Повідомлень: 10290
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:14

  Vorlon написав:
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

А раньше было сколько?


Столько, сколько разрешал нацбанк. Что уже несколько месяцев было 100
adeges
 
Повідомлень: 4011
З нами з: 14.03.06
Подякував: 310 раз.
Подякували: 795 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:29

  adeges написав:
  Vorlon написав:
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

А раньше было сколько?


Столько, сколько разрешал нацбанк. Что уже несколько месяцев было 100

То есть ограничение только для банкомата? Снять в кассе 100000 можно? Если да то на мой взгляд вполне разумное решение. Банкоматы часто загружать для банка затратно. А большинству клиентов 25к в день выше крыши хватает. Тем более ограничение на карту - то есть если 2 карты - 50к в день, 3 карты -75к... Просто банку наверняка сложно представить чтобы клиенту на покупку условных помидоров, зелени и нектаринов на условном рынке не хватало 25к грн. в день. А магазине за все то же самое можно и картой заплатить без этого лимита, не? Ну а вдруг надо больше нала то клиенту наверняка и до кассы будет не сложно прогуляться :)
WallNutPen
 
Повідомлень: 663
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
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