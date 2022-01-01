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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:39
ScaryBee написав: Assistant_Portal написав:
Отримуйте додаткову фішку «Брайти»
при оплаті карткою АТБ від Райфу
що це?
Цяцьки. Дітям до вподоби
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Додано: Суб 23 лип, 2022 21:11
WallNutPen написав: ScaryBee написав: Assistant_Portal написав:
Отримуйте додаткову фішку «Брайти»
при оплаті карткою АТБ від Райфу
що це?
Цяцьки. Дітям до вподоби
Батькам недовподоби, по 2 гривні, касирка нерозчула мою дружину і напарила 24 фішки...
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Додано: Суб 23 лип, 2022 22:40
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
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adeges
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Додано: Нед 24 лип, 2022 00:23
adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
А раньше было сколько?
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Vorlon
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:14
Vorlon написав: adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
А раньше было сколько?
Столько, сколько разрешал нацбанк. Что уже несколько месяцев было 100
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adeges
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:29
adeges написав: Vorlon написав: adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
А раньше было сколько?
Столько, сколько разрешал нацбанк. Что уже несколько месяцев было 100
То есть ограничение только для банкомата? Снять в кассе 100000 можно? Если да то на мой взгляд вполне разумное решение. Банкоматы часто загружать для банка затратно. А большинству клиентов 25к в день выше крыши хватает. Тем более ограничение на карту - то есть если 2 карты - 50к в день, 3 карты -75к... Просто банку наверняка сложно представить чтобы клиенту на покупку условных помидоров, зелени и нектаринов на условном рынке не хватало 25к грн. в день. А магазине за все то же самое можно и картой заплатить без этого лимита, не? Ну а вдруг надо больше нала то клиенту наверняка и до кассы будет не сложно прогуляться
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WallNutPen
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Додано: Нед 24 лип, 2022 09:41
adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
нащо вам стільки грошей?
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ScaryBee
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Додано: Нед 24 лип, 2022 09:49
Підкажіть, в райфі СЕПи ходять по вихідним дням?
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Boundless
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Додано: Нед 24 лип, 2022 10:30
Boundless написав:
Підкажіть, в райфі СЕПи ходять по вихідним дням?
Ходять
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iamdimon
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