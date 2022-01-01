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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05
sens написав: ScaryBee написав: adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40
Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.
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