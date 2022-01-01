Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05
Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.
Додано: Пон 25 лип, 2022 06:54
нащо вам стільки грошей?[/quote] треба купувати щось зелене,поки по 40[/quote]
Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.[/quote]
Війна не закінчується,курс ще росте і буде рости,так яке побажання якщо бвр+револют по 40 то таке?
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