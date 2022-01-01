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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05

  sens написав:
  ScaryBee написав:
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40

Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 06:54

  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

нащо вам стільки грошей?[/quote] треба купувати щось зелене,поки по 40[/quote]
Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.[/quote]
Війна не закінчується,курс ще росте і буде рости,так яке побажання якщо бвр+револют по 40 то таке?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:08

  sens написав:
  ScaryBee написав:
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40

по 40 треба було продавати
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:32

  ScaryBee написав:
  sens написав:треба купувати щось зелене,поки по 40

по 40 треба було продавати

а по 32 или 33 бум откупаться? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:41

Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:45

  ScaryBee написав:Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу

Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так"
Amethyst
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