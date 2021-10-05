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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05
sens написав: ScaryBee написав: adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40
Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 06:54
adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
нащо вам стільки грошей?[/quote] треба купувати щось зелене,поки по 40[/quote]
Треба було куплять по 31 за схемою БВР - Револют. А по 40 вже то таке, як на мене.[/quote]
Війна не закінчується,курс ще росте і буде рости,так яке побажання якщо бвр+револют по 40 то таке?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:08
sens написав: ScaryBee написав: adeges написав:
Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.
нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40
по 40 треба було продавати
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ScaryBee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:32
ScaryBee написав: sens написав:
треба купувати щось зелене,поки по 40
по 40 треба було продавати
а по 32 или 33 бум откупаться?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:41
Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу
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ScaryBee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:45
ScaryBee написав:Amethyst
можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу
Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так"
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Amethyst
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:17
ScaryBee написав:Amethyst
можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу
Там же не 36,6 вроде а 36,6+1% (на бедность)
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WallNutPen
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:27
WallNutPen написав: ScaryBee написав:Amethyst
можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу
Там же не 36,6 вроде а 36,6+1% (на бедность)
ну даа, viewtopic.php?p=5463701#p5463701
но чет я подожду курса 33, а пока покуручу Банан
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Amethyst
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