|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:15
ScaryBee написав: sens написав:
Можливо але не точно
точно, але встигнути застрибнути назад
Райф хіба по курсу НБУ готовий продати На депозит?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12964
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|290
|238466
|
|
|226
|167803
|
|
|3774
|1717920
|