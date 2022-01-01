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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:15
ScaryBee написав: sens написав:
Можливо але не точно
точно, але встигнути застрибнути назад
Райф хіба по курсу НБУ готовий продати На депозит?
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:45
sens поки ні - кажуть технічно не готові до нововведень від НБУ
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:45
Кто-нибудь пробовал с гривневой карты райфайзен банка P2P перевод на карту иностранного банка в рамках лимита 12500?
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