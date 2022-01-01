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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:15

  ScaryBee написав:
  sens написав:Можливо але не точно

точно, але встигнути застрибнути назад

Райф хіба по курсу НБУ готовий продати На депозит?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:45

sens поки ні - кажуть технічно не готові до нововведень від НБУ
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:45

Кто-нибудь пробовал с гривневой карты райфайзен банка P2P перевод на карту иностранного банка в рамках лимита 12500?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:36

  -VICTOR- написав:sens поки ні - кажуть технічно не готові до нововведень від НБУ
по слухам вроде сегодня начнут открывать, нє ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:00

flysoulfly і що ? почали ? :wink:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:35

  -VICTOR- написав:flysoulfly і що ? почали ? :wink:

хиба що в мацкви
тут делают удивленные глаза "не работаем и не планируется"
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:44

  cohan написав:
  -VICTOR- написав:flysoulfly і що ? почали ? :wink:

хиба що в мацкви
тут делают удивленные глаза "не работаем и не планируется"

и это системообразующий банк . Из итогов по безналу становится понятно кто ближе всего к корыту НБУ и у кого нету причин там заимствовать
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:32

Re: Райффайзен Банк

Почніть користуватися додатком Raiffeisen Online і виграйте 300 грн на мобільний

https://news.finance.ua/ua/pochnit-kory ... -mobil-nyy

Період проведення Акції: 01.08.2022 — 31.08.2022р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:33

Re: Райффайзен Банк

Картку від Райфу діставайте – 10 000 грн вигравайте!

https://news.finance.ua/ua/kartku-vid-r ... 1659450297

Акція діє з 1 по 30 серпня 2022 року.
Assistant_Portal
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